Россиянам дали советы по продаже валюты

Необходимо следить за сообщениями ЦБ.

Директор по развитию инвестиционной компании GLS INVEST Оксана Покровская рассказала агентству "Прайм", как выгодно продать валюту. Речь идет о долларах и евро.

По ее словам, необходимо наблюдать за сообщениями ЦБ, чтобы наиболее выгодно провести эту операцию. Покровская сказала, что есть "звоночки", которые помогают сориентироваться, когда приобретать или продавать валюту по более выгодной стоимости.

Она подчеркнула, что если ЦБ объявляет о закупке долларов, то это хорошее время, чтобы продать валюту. А курс в этот период будет расти.

И наоборот: если ЦБ снижает объем валютного резерва, значит, доллар подешевеет и имеет смысл его купить, — рассказала Покровскаяю.

При этом аналитик не рекомендует на разнице курсов в краткосрочной перспективе играть непрофессионалам, потому что можно потерять часть накоплений.

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