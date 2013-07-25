В парламенте Эстонии объяснили, почему не нужен пограндоговор с Россией

В парламенте Эстонии объяснили, почему не нужен пограничный договор с Россией. Об этом на заседании нижней палаты законодательного органа страны сообщил спикер Хенн Пыллуаас. Депутат уверен, что Москва "преступно оккупировала" часть территории. Он призвал власти не идти на уступки российской стороне, о которых сейчас говорят в правительстве.
Тартуский мирный договор, закрепленный в нашей конституции, действует и сегодня в соответствии с международным правом. Действует и госграница, несмотря на то, что Россия все еще оккупирует Печоры и территории за Нарвой...У трусливых и покорных нет будущего!
Хенн Пыллуаас, эстонский депутат
Напомним, что Эстония 24 февраля отмечает 103-ю годовщину независимости. Данное событие является государственным праздником.
МИД объявил о высылке эстонского дипломата.
Фото: Pixabay.com
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