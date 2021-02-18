МИД объявил о высылке эстонского дипломата

Ранее в Таллине объявили персоной нон грата дипломата из России.

Россия выслала сотрудника посольства Эстонии в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, решение было принято в ответ на новость о том, что Эстония "безосновательно" объявила персоной нон грата российского дипломата в Таллине.

Российский ответ не заставил себя ждать. Был вызван посол Эстонии в Москве, ему был выражен решительный протест и объявлено о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Захарова добавила, что Москва выступает за развитие добрососедских связей с приграничный странами, однако для этого "требуется ответное стремление партнеров".

Ранее МИД обвинил Германию в антироссийской провокации из-за фильма Навального.

Видео: МИД России