МИД обвинил Германию в антироссийской провокации из-за фильма Навального

Сообщается, что Берлин проявил недружелюбный акт по отношению к Москве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Германию в антироссийской провокации из-за фильма Алексея Навального о "дворце" в Геленджике. Об этом она заявила на брифинге.

По словам Захаровой, германская сторона могла "сознательно облегчить оппозиционеру доступ в архив Штази", а также навести его на конкретные документы, тем самым совершив недружественный акт по отношению к Москве. Она также назвала неправдоподобными заявления о том, что власти ФРГ якобы ничего не знали о деятельности Навального.

Речь идет об очередном элементе масштабной антироссийской провокации, которую германские власти старательно раскручивают вокруг ситуации с Навальным с целью вмешательства во внутренние дела нашей страны. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее в МИД заявили, что Германия скрывает обстоятельства произошедшего с Навальным даже от союзников.

Видео: МИД России