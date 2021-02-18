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В МИДе считают, что ФРГ скрывает обстоятельства произошедшего с Навальным даже от союзников

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Ранее Минюст назвал заведомо невыполнимым требование ЕСПЧ освободить Алексея Навального.

В МИДе считают, что ФРГ скрывает обстоятельства произошедшего с Навальным даже от собственных союзников. С заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

ФРГ настойчиво скрывает обстоятельства произошедшего с Навальным даже от своих союзников.

Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел России

Ранее Минюст назвал заведомо невыполнимым требование Европейского суда по правам человека освободить Алексея Навального. С заявлением выступил глава ведомства Константин Чуйченко. По словам Чуйченко, решение Европейского суда - необоснованное и неправомерное.

Видео: МИД России

Теги: мид рф, навальный, фрг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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