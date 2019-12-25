Минюст назвал заведомо невыполнимым требование ЕСПЧ освободить Навального

Глава ведомства отметил, что в решении ЕСПЧ не указана ни одна ссылка на норму права.

Минюст назвал заведомо невыполнимым требование Европейского суда по правам человека освободить Алексея Навального. С заявлением выступил глава ведомства Константин Чуйченко. Об этом пишет РБК.

По словам Чуйченко, решение Европейского суда - необоснованное и неправомерное.

Это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Константин Чуйченко, глава Минюста

Он отметил, что в решении ЕСПЧ не указана ни одна ссылка на норму права, по которой следует отпустить Навального. Чуйченко считает, что суд выносит явно политическое решение. Также он заявил, что "нет правовых оснований" для освобождения Навального из-под стражи.

Ранее адвокаты Алексея Навального попросили его оправдать по уголовному делу о клевете.

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