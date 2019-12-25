Андрей Дмитриев обратится в полицию, если злоумышленники достигнут неприемлемой черты.

Кандидат в президенты Белоруссии пожаловался на угрозы в ходе нынешней президентской кампании. Об этом Андрей Дмитриев рассказал в интервью журналистам "РИА Новостей".

Есть и угрозы в интернете, и личные сообщения приходят. Люди присылают кучу всяких вещей, начиная от оскорблений и заканчивая прямыми угрозами. Я переживаю и за семью, и за членов команды Андрей Дмитриев, кандидат в президенты Белоруссии

Политик объяснил, что на данный момент не обращался за помощью в правоохранительные органы. По его словам, он не будет "повышать этот градус". Однако кандидат в президенты республики добавил, что если угрожающие личности перейдут неприемлемый уровень, то далее вопросом будет заниматься полиция.

И все-таки нет ясности, кто это пишет. Я просто учитываю эти сообщения и стараюсь оберегать семью, вырабатывать для них правила безопасности Андрей Дмитриев, кандидат в президенты Белоруссии

Напомним, что Белоруссии 9 августа состоятся выборы главы государства.

Лукашенко отверг предложения оппонентов вернуться к конституции 1994 года.