Кандидат в президенты Белоруссии пожаловался на угрозы в ходе нынешней президентской кампании. Об этом Андрей Дмитриев рассказал в интервью журналистам "РИА Новостей".
Есть и угрозы в интернете, и личные сообщения приходят. Люди присылают кучу всяких вещей, начиная от оскорблений и заканчивая прямыми угрозами. Я переживаю и за семью, и за членов команды
Андрей Дмитриев, кандидат в президенты Белоруссии
Политик объяснил, что на данный момент не обращался за помощью в правоохранительные органы. По его словам, он не будет "повышать этот градус". Однако кандидат в президенты республики добавил, что если угрожающие личности перейдут неприемлемый уровень, то далее вопросом будет заниматься полиция.
И все-таки нет ясности, кто это пишет. Я просто учитываю эти сообщения и стараюсь оберегать семью, вырабатывать для них правила безопасности
Андрей Дмитриев, кандидат в президенты Белоруссии
Напомним, что Белоруссии 9 августа состоятся выборы главы государства.
Лукашенко отверг предложения оппонентов вернуться к конституции 1994 года.
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