Андрей Дмитриев объяснил, что Минск не хочет единой с РФ валюты.

Кандидат в президенты Белоруссии назвал неактуальным союзный договор с Россией. Об этом Андрей Дмитриев заявил в интервью для журналистов "РИА Новостей". Политик отметил, что документ содержит положения, которые никто не планирует выполнять. Они будут "постоянным поводом злиться друг на друга". Спикер уверен, что сторонам следует заключить новое соглашение.

Мы должны так же ездить друг к другу без проблем, иметь возможность работать, получать образование друг у друга, пенсии, платить налоги Андрей Дмитриев, кандидат в президенты Белоруссии

Политик призвал РФ и Белоруссию не вводить новые погранпосты. Однако он считает, что полное отсутствие ККП приведет к росту наркотрафика, нелегальной миграции и другим спекуляциям.

Думаю, надо прямо сказать российским друзьям, что мы не хотим единой с ними валюты, не хотим углубленных интеграций Андрей Дмитриев, кандидат в президенты Белоруссии

Напомним, что в Белоруссии 9 августа состоятся выборы президента.

На митинге соперницы Лукашенко задержали 18 человек.