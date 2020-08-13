Канцлер Австрии призвал ЕС отреагировать на ситуацию в Белоруссии

Себастьян Курц призвал ЕС начать расследования из-за гибели протестующих в Белоруссии.

Канцлер Австрии призвал Евросоюз отреагировать на ситуацию в Белоруссии. Об этом Себастьян Курц написал в собственном аккаунте в Twitter. Политик считает, что насилия в отношении протестующих в республике со стороны силовых структур быть не должно. Он рекомендовал ЕС ясно ответить на данные события.

Мы категорически осуждаем развитие событий в Белоруссии и на протяжении дней продолжающиеся насильственные действия против демонстрантов Себастьян Курц, канцлер Австрии

Чиновник объяснил, что задержанных митингующих должны немедленно освободить. Он призвал ЕС и независимые стороны расследовать случаи гибели среди протестующих белоруссии "быстро и полностью".

Напомним, что массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа. Они возникли после появления первых итогов президентских выборов. Согласно официальной статистике, за кандидатуру Александра Лукашенко отдали свои голоса 80,08% населения.

Премьер Эстонии призвал Евросоюз жестко ответить на события в Белоруссии.

Видео: YouTube / TUT.BY. Политика, Sebastian Kurz