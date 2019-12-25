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Канада считает необоснованными санкции России в отношении девяти своих граждан
Сегодня, 10:15
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Asyaromanenkova Добавить в Яндекс.Новости

Канада считает необоснованными санкции России в отношении девяти своих граждан

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Канадские власти выразили обеспокоенность ситуацией с правами человека в России.

МИД Канады назвал безосновательным и неприемлемым ограничение на въезд в Россию для девяти граждан этой страны. Об этом в министрестве рассказали РИА Новости.

Накануне МИД России внес в черный список 9 граждан Канады. Под бессрочные санкции попали в том числе министр юстиции и генеральный прокурор Канады Дэвид Ламетти, руководитель федеральной тюремной службы Энн Келли, заместитель министра национальной обороны Джоди Томас, заместитель начальника штаба национальной обороны Майк Руло. Этих и других канадцев обвинили в причастности "к формированию и проведению антироссийского курса".

Канадский МИД осведомлен о решении Москвы. Но в ответ лишь выразил обеспокоенность ситуацией с правами человека в России.

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Фото:  pixabay

Теги: канада, мид канады, санкции канады
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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