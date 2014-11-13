МИД России внес в черный список 9 граждан Канады

В списке оказались министры и руководители.

МИД России внес в черный список девятерых граждан Канады, которые причастны к формированию и проведению антироссийского курса. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Отмечается, что в черном списке оказались руководители и министры. Теперь им въезд на территорию России запрещен.

Официальная Оттава продолжает на различных уровнях поддерживать направленные против России инициативы, проявляя неуместную и контрпродуктивную активность в поддержке ультранационалистического режима в Киеве и русофобских сил в Прибалтике, безосновательные обвинения нашей страны в "агрессии" против Украины, а также попытки вмешиваться во внутрироссийские дела, — говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что в России с симпатией относятся к жителям Канады.

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