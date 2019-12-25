В Оттаве раскрыли подробности участия страны в лунной программе NASA.

Канада отправит луноход и астронавта на Луну в ближайшие пять лет. Об этом в собственном Twitter-аккаунте написал местный министр по инновациям, науке и промышленности. Франсуа-Филипп Шампань заявил, что астронавт из Канады станет участником американской программы Artemis 2 от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Канада будет частью космической истории! Канадец станет участником миссии Artemis 2, первой пилотируемой миссии на Луну с 1972 года. Франсуа-Филипп Шампань, канадский министр

Шампань заявил, что Оттава будет работать над луноходом, чтобы успеть подготовить космический сектор для дальнейших исследований.

Напомним, что NASA и Канадское космическое агентство согласовали взаимное сотрудничество в рамках программ Artemis и Lunar Gateway. Это произошло в декабре прошлого года. Оттава обязуется поставить роботизированные системы. В частности, речь идет о манипуляторе нового поколения Canadarm3. НАСА обещал дать партнерам места а пилотируемой миссии для двух человек.

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Фото: Twitter/François-Philippe Champagne (FPC)