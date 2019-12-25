Рогозин заявил о "нервном космическом срыве" у американцев

Глава "Роскосмоса" прокомментировал слова о РФ Майкла Пенса и Джона Рэтклиффа.

Дмитрий Рогозин счел странной оценку Майклом Пенсом учебных пусков боевых ракет Вооруженными силами России. По мнению генерального директора "Роскосмоса". у американских представителей произошел "нервный космический срыв". Об этом чиновник написал в собственном аккаунте в Twitter.

Рогозин прокомментировал слова американского вице-премьера о том, что страна лидирует в космической гонке. По мнению главы "Роскосмоса", такая реакция на действия РФ очень странная. Он также процитировал слова директора Нацразведки Джона Рэтклиффа о том, что запущенный Россией спутник обладает признаками космического оружия.

Что-то у американцев сегодня нервный космический срыв Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Напомним, что в Центре космических полетов Джон Рэтклифф рассказал представителям NASA о том, что Россию нельзя назвать ответственной космической державой. Он добавил, что Москва замечена за провокационным и угрожающим США поведением в космическом пространстве.

Названы имена участников лунной программы США Artemis.



