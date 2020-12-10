Глава Нацразведки США: РФ и Китай несут угрозу космическим системам

Джон Рэтклифф рассказал о комплексах, способных уничтожить спутники США в космическом пространстве.

Глава Национальной разведки США утверждает, что РФ и Китай несут угрозу американским космическим системам. Об этом специалист сообщил на заседании Национального космического совета в Центре управления космическими полетами во Флориде. Трансляция мероприятия велась на сайте NASA. Джон Рэтклифф уверен, что Вашингтон в значительной степени зависит от эксплуатации систем в космосе

Действия наших противников создают для нас все более серьезные проблемы...Жизненно важные интересы оказываются под все более серьезной угрозой в условиях, когда Китай и Россия разрабатывают и развертывают системы вооружений, которые могут угрожать США и странам-союзницам в космосе Джон Рэтклифф, глава Нацразведки США

Эксперт уверен, что большую угрозу для США вызывает Китай. Он заметил, что Пекин создает средства ликвидации американских спутников, а также разрабатывает наземную систему, которая будет уничтожать спутники на низких орбитах. Рэтклифф напомнил, что Москва уже имеет аналогичную систему, как и лидер наземного базирования, способный ослепить и нанести ущерб оптическим системам США в космическом пространстве.

Названы имена участников лунной программы США Artemis.

Фото и видео: NASA

