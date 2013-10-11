Пенс на дебатах пошутил, что в правительстве США всем пора обследоваться

Бывший вице-президент США оценил возраст, к которому должен придти лидер страны.

Бывший американский вице-президент при администрации Дональда Трампа Майк Пенс считает, что новым лидером Белого дома должен стать опытный человек, разбирающийся в работе системы власти. Соответствующее заявление политик сделал в ходе телевизионных дебатов от Республиканской партии на телеканале FOX News. Ведущая шоу задала участнику мероприятия вопрос о возрасте действующего главы страны Джо Байдена. Представителю Демократической партии сейчас 80 лет.

Должно быть, хорошая идея, чтобы все в Вашингтоне прошли обследование. Нам не нужен как слишком старый президент, так и слишком молодой. Нам нужен президент, который знает работу Конгресса, Белого дома, штатов. Майкл Пенс, экс-вице-президент США

Известно, что другой участник дебатов, 38-летний бизнесмен Вивек Рамасвами заявил о том, что американцам нужен президент другого поколения.

"Никогда снова". Пенс призвал не позволить Трампу занять Белый дом.

Фото и видео: FOX News