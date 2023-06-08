"Никогда снова". Пенс призвал не позволить Трампу занять Белый дом

Майкл Пенс рассказал о том, почему не поддерживает кандидатуру Дональда Трампа.

Бывший американский президент Дональд Трамп лишил себя права вновь возглавить государство из-за штурма Капитолия, который произошел в январе 2021 года. такое мнение перед своими сторонниками высказал экс-соратник Трампа, бывший вице-президент страны Майкл Пенс. Политик объявил избирателям о намерении начать участие в предвыборной гонке за пост лидера Белого дома. Он призвал не допускать кандидатуру Дональда Трампа к участию в борьбе за высший государственный пост в стране. Политик заметил, что народ заслуживает того, чтобы понимать, что именно Трамп в тот "роковой день" потребовал Майкла Пенса выбирать между ним и Конституцией США. Пенс считает, что граждан не следует ставить перед аналогичным выбором сейчас.

читаю, что любой, кто ставит себя выше конституции, никогда не должен быть президентом США, как и любой, кто просит кого-то поставить себя выше конституции, никогда не должен быть снова президентом. Майкл Пенс, экс-вице-президент США

Майк Пенс прокомментировал выдвинутые против Трампа обвинения.

Фото и видео: YouTube / Guardian News