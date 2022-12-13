Майк Пенс прокомментировал выдвинутые против Трампа обвинения

Бывший американский вице-президент Майк Пенс прокомментировал выдвинутые против экс-президента страны Дональда Трампа государственные обвинения. В эфире местного телеканала CNN эксперт пояснил, что речь идет об очередном примере криминализации политической системы США.
Я думаю, американский народ взглянет на это и увидит очередной пример криминализации политики в нашей стране.
Майк Пенс, экс-вице-президент США
Майк Пенс полагает, что выдвижение обвинений против Дональда Трампа носит беспрецедентный характер, а также является возмутительным. Специалист полагает, что миллионы граждан страны увидят в этом уголовном деле именно политическое преследование кандидата.
Трамп утверждает, что не допустил бы появления над территорией США аэростата КНР.
Фото и видео: YouTube / CNN
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