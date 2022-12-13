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Майк Пенс прокомментировал выдвинутые против Трампа обвинения

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Политик оценил решение Прокуратуры США о выдвижении обвинений против Трампа.

Бывший американский вице-президент Майк Пенс прокомментировал выдвинутые против экс-президента страны Дональда Трампа государственные обвинения. В эфире местного телеканала CNN эксперт пояснил, что речь идет об очередном примере криминализации политической системы США.

Я думаю, американский народ взглянет на это и увидит очередной пример криминализации политики в нашей стране.

Майк Пенс, экс-вице-президент США

Майк Пенс полагает, что выдвижение обвинений против Дональда Трампа носит беспрецедентный характер, а также является возмутительным. Специалист полагает, что миллионы граждан страны увидят в этом уголовном деле именно политическое преследование кандидата.

Трамп утверждает, что не допустил бы появления над территорией США аэростата КНР.

Фото и видео: YouTube / CNN

Теги: cnn, дональд трамп, майк пенс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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