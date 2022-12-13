Бывший американский президент Дональд Трамп утверждает, что не допустил бы появления над территорией США аэростата КНР. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире местного телеканала FOX News сделал политик. По его словам, его администрация в Вашингтоне не допустила бы появление иностранного воздушного аэростата, пролетевшего в 2023 году над континентальной частью США.
Я бы ничего не стал делать с этим аэростатом, потому что этого не произошло бы при мне. Они бы не направили аэростат. Они (Китай) не сделали бы этого так же, как Путин не вошел бы в Украину.
Дональд Трамп, экс-глава США
Республиканец ответил на уточняющий вопрос ведущего о том, как именно бы представитель США бы повлиял на внешнюю политику России и КНР. Дональд Трамп не дал четкого ответа, но заметил, что власти этих двух стран "не стали бы связываться" с ним.
Трамп пообещал в случае переизбрания разрешить конфликт на Украине.
Фото и видео: FOX News
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