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Трамп пообещал в случае переизбрания разрешить конфликт на Украине

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Экс-глава США рассказал о том, что может сделать только на посту президента страны.

Бывший американский президент Дональд Трамп пообещал в случае своего переизбрания на главный пост в Белом доме разрешить конфликт на Украине. Соответствующее заявление политик сделал в интервью для местного телеканала FOX News. Иностранец добавил, что в ночь своего переизбрания сразу же позвонит украинскому президенту Владимиру Путину и российскому коллеге Владимиру Путину  для проведения с ними встречи.

Если я выиграю (выборы), до того, как я займу пост, я урегулирую эту войну, уверен в этом на 100%.

Дональд Трамп, экс-президент США

По мнению американского политика, действительно урегулировать данный региональный конфликт может только человек на посту президента. Дональд Трамп добавил, что, если бы его назначили обычным посланником в Киев или Москву, то в результате ничего бы не получилось.

Трамп считает, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет.

Фото и видео: YouTube / FOX News

Теги: владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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