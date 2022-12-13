Трамп пообещал в случае переизбрания разрешить конфликт на Украине

Экс-глава США рассказал о том, что может сделать только на посту президента страны.

Бывший американский президент Дональд Трамп пообещал в случае своего переизбрания на главный пост в Белом доме разрешить конфликт на Украине. Соответствующее заявление политик сделал в интервью для местного телеканала FOX News. Иностранец добавил, что в ночь своего переизбрания сразу же позвонит украинскому президенту Владимиру Путину и российскому коллеге Владимиру Путину для проведения с ними встречи.

Если я выиграю (выборы), до того, как я займу пост, я урегулирую эту войну, уверен в этом на 100%. Дональд Трамп, экс-президент США

По мнению американского политика, действительно урегулировать данный региональный конфликт может только человек на посту президента. Дональд Трамп добавил, что, если бы его назначили обычным посланником в Киев или Москву, то в результате ничего бы не получилось.

Трамп считает, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет.

Фото и видео: YouTube / FOX News