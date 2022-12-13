Трамп пообещал в случае переизбрания разрешить конфликт на Украине

Бывший американский президент Дональд Трамп пообещал в случае своего переизбрания на главный пост в Белом доме разрешить конфликт на Украине. Соответствующее заявление политик сделал в интервью для местного телеканала FOX News. Иностранец добавил, что в ночь своего переизбрания сразу же позвонит украинскому президенту Владимиру Путину и российскому коллеге Владимиру Путину для проведения с ними встречи.
Если я выиграю (выборы), до того, как я займу пост, я урегулирую эту войну, уверен в этом на 100%.
Дональд Трамп, экс-президент США
По мнению американского политика, действительно урегулировать данный региональный конфликт может только человек на посту президента. Дональд Трамп добавил, что, если бы его назначили обычным посланником в Киев или Москву, то в результате ничего бы не получилось.
Трамп считает, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет.
Фото и видео: YouTube / FOX News
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