Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет. Соответствующее заявление политик сделал в эфире местного телеканала FOX News. Гость шоу уточнил, что это произойдет в том случае, если странам не удастся ликвидировать региональный конфликт. Эксперт предположил, что украинский кризис не может быть разрешен еще до проведения в США президентских выборов, которые запланированы на 2024 год. При этом Трамп считает политику действующего лидера Белого дома Джо Байдена "Грозящей третьей мировой войной".
Если он не будет разрешен, я смогу сделать это в течение 24 часов при участии Зеленского и Путина. Это были бы очень простые переговоры, но я не буду раскрывать их сути, потому что я не смогу воспользоваться этими переговорами, они не сработают.
Дональд Трамп, экс-глава США
Представитель Республиканской партии уверен в том, что военные действия в Европе должны прекратиться, так как они уничтожают страну.
Трамп назвал США банановой республикой.
Фото и видео: YouTube / FOX News
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