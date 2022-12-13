Экс-глава США оценил перспективы украинского кризиса.

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что Украина может быть уничтожена в течение полутора лет. Соответствующее заявление политик сделал в эфире местного телеканала FOX News. Гость шоу уточнил, что это произойдет в том случае, если странам не удастся ликвидировать региональный конфликт. Эксперт предположил, что украинский кризис не может быть разрешен еще до проведения в США президентских выборов, которые запланированы на 2024 год. При этом Трамп считает политику действующего лидера Белого дома Джо Байдена "Грозящей третьей мировой войной".

Если он не будет разрешен, я смогу сделать это в течение 24 часов при участии Зеленского и Путина. Это были бы очень простые переговоры, но я не буду раскрывать их сути, потому что я не смогу воспользоваться этими переговорами, они не сработают. Дональд Трамп, экс-глава США

Представитель Республиканской партии уверен в том, что военные действия в Европе должны прекратиться, так как они уничтожают страну.

Трамп назвал США банановой республикой.

Фото и видео: YouTube / FOX News