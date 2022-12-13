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Трамп назвал США банановой республикой
Сегодня, 9:43
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Трамп назвал США банановой республикой

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Он объяснил свое мнение текущим экономическим и политическим положением государства.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал свою страну банановой республикой. Об этом он заявил на митинге своих сторонников городе Уэйко.

По словам Трампа, США превратились в третью страну мира. Он объяснил свое мнение текущим экономическим и политическим положением государства. Экс-президент подчеркнул, что в этом виновата администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена.

Ранее Карлсон заявил, что демократы могут убрать Трампа с выборов президента США

Фото: YouTube / KPRC 2 Click2Houston

Теги: дональд трамп, критика, сша, экс-президент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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