Трамп назвал США банановой республикой

Он объяснил свое мнение текущим экономическим и политическим положением государства.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал свою страну банановой республикой. Об этом он заявил на митинге своих сторонников городе Уэйко.

По словам Трампа, США превратились в третью страну мира. Он объяснил свое мнение текущим экономическим и политическим положением государства. Экс-президент подчеркнул, что в этом виновата администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена.

Ранее Карлсон заявил, что демократы могут убрать Трампа с выборов президента США

Фото: YouTube / KPRC 2 Click2Houston