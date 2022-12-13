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Карлсон считает, что демократы могут убрать Трампа с выборов президента США

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Он подчеркнул, что "этот прецедент будет жить вечно".

Ведущий Fox News Такер Карлсон считает, что демократы могут убрать бывшего президента США Трампа с выборов на пост главы государства в 2024 году. Об этом он заявил в эфире телеканала.

По мнению Карлсона, если демократическая партия решится убрать Трампа с помощью уголовного дела, то страну не ждет ничего хорошего. Он подчеркнул, что "этот прецедент будет жить вечно, а избиратели никогда не определят исход очередных выборов".

Ранее Трамп заявил, что США нужно озаботиться сменой власти в Белом доме вместо Кремля.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: fox news, выборы президента сша, дональд трамп, такер карлсон
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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