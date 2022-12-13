Трамп считает, что США нужно озаботиться сменой власти в Белом доме вместо Кремля

Политик ответил на вопрос Fox News о смене власти в Москве.

Бывший американский президент Дональд Трамп предложил поддержать "смену режима" внутри США что, по его мнению, "гораздо важнее", чем поддержка Вашингтоном возможной смены российской власти. Соответствующее заявление политик сделал в ответ на вопрос местного телеканала FOX News о том, стоит ли поддерживать смену режима в Кремле. Ответ экс-лидера Белого дома в прямом эфире зачитал журналист Такер Карлсон. Он напомнил, что Трамп намерен баллотироваться на пост президента страны, голосование пройдет в 2024 году.

Мы должны поддержать смену режима в США, это гораздо важнее. Это администрация Байдена втянула нас в этот бардак. речь Трампа в эфире FX

Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну.

Фото и видео: YouTube / FOX News