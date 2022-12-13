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Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну

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Экс-лидер Белого дома оценил политику Джо Байдена по Украине.

Бывший американский президент Дональд Трамп пообещал своим сторонникам на митинге в штате Айова предотвратить третью мировую войну в том случае, если будет выбран в качестве президента США в 2024 году. Политик называл себя единственным кандидатом в лидеры страны, который может реализовать данное обещание. Он подчеркнул, что угроза глобального противостояния между державами как никогда реальна. Экс-лидер Белого дома раскритиковал деятельность текущей администрации в Вашингтоне.

Я единственный кандидат, который может это пообещать. Я предотвращу третью мировую войну, потому что я действительно считаю, что у вас случится третья мировая.

Дональд Трамп, экс-президент США

Трамп обвинил Байдена в формировании альянса России и Китая.


Фото и видео: YouTube / David Pakman Show

Теги: дональд трамп, третья мировая война
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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