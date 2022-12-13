Трамп обвинил Байдена в формировании альянса России и Китая

Экс-глава США негативно оценил внешнюю политику Белого дома.

Бывший американский президент Дональд Трамп обвинил действующего президента Джо Байдена в формировании двустороннего альянса России и Китая. По мнению эксперта, к такому положению дел привела внешняя политика лидера Белого дома. Соответствующее заявление экс-глава страны сделал в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Айова. Спикер не стал конкретизировать, в каком именно случае его преемник допустил ошибку Однако он не раз упоминал о том, что сам бы не допустил украинского конфликта, который грозит перерасти в третью мировую войну.

Администрация Байдена толкнула Россию прямо в руки Китая. Когда ребенок учит историю, он узнает, что вы никогда не захотите, чтобы Россия и Китай были вместе и оформили альянс. Байден сделал именно это. У них теперь большой красивый альянс. Дональд Трамп, экс-президент США

Трамп пообещал решить конфликт на Украине в течение суток.

Фото и видео: YouTube / David Pakman Show