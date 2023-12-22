Как защитить топливные объекты Петербурга от БПЛА: мнение эксперта

Олег Бажанов полагает, что обнаружить и сбить подобные беспилотники крайне сложно, так как они летят на невысокой высоте до 50 м над землей, и обычные средства противовоздушной обороны, ориентированные на обнаружение самолётов, просто не могут их заметить.

Подполковник запаса специалист по ГО и ЧС Олег Бажанов предлагает установить специальные металлические сетки над объектами топливной инфраструктуры в Санкт-Петербурге. Такое решение помогло бы уменьшить ущерб, который может быть причинён объектам при ударах беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Свою рекомендацию эксперт озвучил в беседе с spb.aif.ru.

Напомним, что сегодня рано утром украинские БПЛА совершили новую серию атак на территорию Петербурга. Один из них был сбит ПВО над Псковской областью, а другой был обнаружен и подвергнут обстрелу в районе Колпино. Однако подбитый аппарат, несмотря на полученные повреждения, упал на территорию нефтебазы на Глухоозерском шоссе. В результате атаки никто не пострадал.

Олег Бажанов полагает, что обнаружить и сбить подобные беспилотники крайне сложно, так как они летят на невысокой высоте до 50 м над землей, и обычные средства противовоздушной обороны, ориентированные на обнаружение самолётов, просто не могут их заметить. Также следует отметить, что при создании БПЛА используются композитные материалы, которые не отражают радарные сигналы. В настоящее время эта проблема технически решается, но пока наиболее эффективными методами противодействия могут быть посты визуального наблюдения и специальные металлические сетки, которые можно разместить над цистернами с топливом.

По словам Бажанова, такая сеть не предотвратит атаку, но сможет снизить ущерб. Учитывая активную атаку противника на гражданскую инфраструктуру, вопросы минимизации потерь должны быть активно рассматриваемыми не только военными и спецслужбами, но и службами безопасности самих топливно-нефтяных предприятий.

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