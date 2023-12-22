В Смольном прокомментировали инцидент на на Глухоозерском шоссе

Члены оперативного штаба готовят доклады по ситуации, добавили в Смольном.

Инцидент на нефтебазе на Глухоозерском шоссе прокомментировали в Смольном, сообщил 78.ru.

По инциденту на Глухоозерском шоссе в настоящее время идут следственные мероприятия. Как сообщили в Смольном, пострадавших нет, вред имуществу не причинен. Администрация города работает во взаимодействии со всеми силовыми ведомствами.

Члены оперативного штаба готовят доклады по ситуации, добавили в Смольном.

Напомним, в среду, 31 января, примерно в 04:20 утра в был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По данным "Фонтанки", операция по устранению дрона была проведена с помощью зенитно-ракетного комплекса С-400.

Видео: ВКонтакте/ Дорожный инспектор