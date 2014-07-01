Кадыров прокомментировал реакцию Пескова на жалобу спецназа Путину

Глава Чечни не нашел в видеообращении полка имени Ахмата Кадырова угрозы журналистам.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал реакцию Дмитрия Пескова на жалобу чеченского спецназа Владимиру Путину. Об этом чиновник сообщил в собственном Telegram-аккаунте. Спикер опроверг информацию о том, что местный спецназ угрожал журналистам "Новой газеты", которые опубликовали ранее статью о произошедших в Чечне казнях. Кадыров считает такие заявления со стороны СМИ "диверсионными" нападками народ. Он считает авторов материала распоясавшимися от безнаказанности иностранными агентами.

Что касается "угрозы журналистам", я нигде не видел даже малейшего намека для такой тревоги. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Напомним, что "Новая газета" разместила статью о том, что правоохранительные органы Чечни якобы занимались внесудебными казнями и пытками. Журналисты получили соответствующую информацию от бывшего сотрудника МВД по региону. После выхода материала полк имени Ахмата Кадырова обратился к президенту России с просьбой обратить внимание на нападки СМИ. В Кремле на пресс-конференции уточнили, что с подобными жалобами и претензиями стоит обращаться в суд.

В Чечне задержали родственников рассказавшего о казнях экс-полицейского.





Фото: Вконтакте/Рамзан Кадыров