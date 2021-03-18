Полк имени Кадырова обратился к Путину после статей о "казнях" в Чечне

Силовики пожаловались на публикацию "Новой газеты".

Полк специального назначения имени Ахмата Кадырова обратился к Владимиру Путину после статей о "казнях" в Чечне. Ролик военнослужащие опубликовали в собственном Instagram-аккаунте. На кадрах бойцы выстроились с гранатометами, автоматами, снайперскими винтовками и ручными пулеметами в руках. также на территории замечена бронетехника.

Мы, бойцы полка полиции специального назначения имени легендарного человека, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, обращаемся к вам с просьбой обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания, каковой является "Новая газета", в адрес наших бойцов. Замид Чалаев, командир полка

Силовики заверили российского президента в готовности выполнить любой его приказ. Они напомнили, что провели успешную операцию по устранению последней банды террористов в Чечне, после которой против полка началась "информационная война".

В Чечне задержали родственников рассказавшего о казнях экс-полицейского.

Видео: Instagram/polk_a_a_kadyrova_