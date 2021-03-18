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Полк имени Кадырова обратился к Путину после статей о "казнях" в Чечне

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Силовики пожаловались на публикацию "Новой газеты".

Полк специального назначения имени Ахмата Кадырова обратился к Владимиру Путину после статей о "казнях" в Чечне. Ролик военнослужащие опубликовали в собственном Instagram-аккаунте. На кадрах бойцы выстроились с гранатометами, автоматами, снайперскими винтовками и ручными пулеметами в руках. также на территории замечена бронетехника.

Мы, бойцы полка полиции специального назначения имени легендарного человека, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, обращаемся к вам с просьбой обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания, каковой является "Новая газета", в адрес наших бойцов.

Замид Чалаев, командир полка 

Силовики заверили российского президента в готовности выполнить любой его приказ. Они напомнили, что провели успешную операцию по устранению последней банды террористов в Чечне, после которой против полка началась "информационная война".

В Чечне задержали родственников рассказавшего о казнях экс-полицейского.

Видео: Instagram/polk_a_a_kadyrova_

 

Теги: казнь, новая газета, полк имени кадырова, чечня
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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