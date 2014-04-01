Сулейман Гезмахмаев привел в "Новой газете" свои воспоминания о службе в полиции региона.

Экс-сотрудник МВД Чечни рассказал о казнях в 2017 году. В "Новой газете" появился материал о действиях силовиков в регионе. Издание сослалось на интервью бывшего представителя полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова. Рассказчиком стал Сулейман Гезмахмаев.

Автор вспомнил, что в январе 2017 года ему пришлось охранять 56 задержанных, которые содержались в подвальном помещении спортивного зала на территории полка. Гезмахмаев уверен, что это было незаконно. По словам экс-полицейского, среди задержанных были 13 амиров (лиц, которых считали руководителями террористических ячеек). Одного из мужчин в конце месяца автор статьи лично доставил в подвал одной из казарм.

Гезмахмаев заявил, что по его данным, в другом подвальном помещении задержанных мужчин лишали жизни. Он в подробностях описал казни жертв. При этом он полагает, что большинство погибших не имели никакого отношения к терроризму, а признательные показания дали под пытками. Гезмахмаев добавил, что его сослуживец Сулейман Саралиев по приказу участвовал в убийстве одного из задержанных. Он заявил, что получил эти сведения от знакомого, которому в этом якобы признался сам Саралиев.

В редакции "Новой газеты" распылили неизвестное вещество.

Фото: Piter.tv