"Мемориал" сообщил о действиях полиции регионах против близких Сулеймана Гезмахмаева.

В Чечне задержали родственников рассказавшего о казнях экс-полицейского. Об этом сообщили журналисты РБК со ссылкой на "Новую газету". В СМИ уточнили, что в Грозном пойманы три человека, имеющие родственные связи с Сулейманом Гезмахмаевым. Ранее он сообщил изданию о расстрелах в регионе, которые произошли в 2017 году. Сведения о задержании троих чеченцев подтвердил Олег Орлов, председатель правления центра "Мемориал" (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Их задержали, доставили в подразделение полиции, провели беседу и отпустили, выдвинув ультиматум. Олег Орлов, общественный деятель

Напомним, что на сайте "Мемориала" упоминается о том, что полиция потребовала у задержанных рассказать о том, где сейчас находятся мать, брат и сестра Гезмахмаева. Они также якобы потребовали бывшего оперативника отречься от своих слов. В противном случае родственникам пообещали, что им будет "очень плохо".

Опубликовано видео момента химической атаки на здание редакции "Новой газеты".

Фото: Piter.tv