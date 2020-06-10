Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения.

Опубликовано видео момента химической атаки на здание редакции "Новой газеты". Ролик размещен в социальных сетях. На кадрах видно, что вещество с неприятным запахом около офисного помещения распылил молодой человек в форме курьера. Это стало известно благодаря камеры видеонаблюдения. Устройство зафиксировала предполагаемого преступника рядом с велосипедом. Уточняется, что гражданин начал распылять вещество со стороны правой шины транспортного средства. В видео невозможно разглядеть что именно стало источником вещества: сама шина или специальная сумка или контейнер.

Спустя несколько секунд после произошедшего "курьер" уехал с места событий. Напомним, что инцидент с распылением веществ с резким химическим запахом произошел днем 15 марта. Атаке подверглось здание в Потаповском переулке Москвы, в котором находится журналистская редакция. На месте происшествия работали представители ФСБ, МВД и МЧС.

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Видео: ВК/Новая газета