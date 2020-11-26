Кабмин выделит 10 млрд рублей на доплаты медикам до конца 2020 года

Кабинет министров России выделит 10 млрд рублей на доплаты медикам, которые занимаются коронавирусными пациентами, до конца 2020 года. Об этом коллегам на правительственном заседании сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На прошлой неделе в ходе совещания президент поручил правительству продолжить поддержку медицинских специалистов, и сегодня на дополнительные выплаты им до конца года направим 10 млрд рублей
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Чиновник добавил, что дополнительно еще один млрд рублей от правительства уйдет на выплату студентам-медикам, которые работают в медицинских учреждениях по стране. На закупку двух тысяч автомобилей скорой помощи из бюджета будет выделено около 1,5 млрд рублей. Транспортные средства будут направлены в районные центры, поселки городского типа, села, малые города с населением до 50 тысяч человек.
Мишустин поручил министрам в случае ЧС вылетать на место происшествия.
Видео: Правительство России
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