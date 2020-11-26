Мишустин: создание теневых схем с криптовалютами должно быть затруднено

Правительство защитит права владельцев криптовалют.

Михаил Мишустин заявил, что создание теневых схем с криптовалютами должно быть затруднено. Об этом глава кабинета министров сообщил на очередном правительственном заседании. По словам чиновника, развитие криптовалют в стране следует повернуть в"цивилизованное русло". Это необходимо для того, чтобы юридически защитить права их владельцев.

Это относительно новый инструмент, интерес к которому постоянно растет. Правительство планирует направить развитие этого рынка в цивилизованное русло, чтобы владельцы таких активов могли защитить свои права и интересы, а создание теневых схем было затруднено Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник напомнил, что кабинет министров обсудит вопрос регулирования криптовалют. Для этого необходимо внести ряд изменений в налоговый кодекс России. Следует признать цифровые финансовые активы имуществом.

Правительство выделило 80 миллиардов рублей на поддержку региональных бюджетов.

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