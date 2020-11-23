Оптимизация институтов будет проведена в соответствии с указами главы государства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об оптимизации институтов развития. По его словам, это станет частью крупной реформы российской экономики.

Чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он отметил, что оптимизация институтов будет проведена в соответствии с указами главы государства. При этом госкорпорации "Росавтодор", "Росатом", "Роскосмос" и "Росатом" продолжат функционировать, так как являются стратегически важными.

Ранее РБК узнал о планах правительства РФ ликвидировать восемь институтов развития. В результате реорганизации восемь структур перейдут под руководство ВЭБ.РФ.

Видео: Правительство России