РБК узнал о планах правительства РФ ликвидировать восемь институтов развития

Речь идёт о таких институтах как корпорация "МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР.

РБК сообщил о планах ликвидировать восемь институтов развития в России. В результате реорганизации восемь структур перейдут под руководство ВЭБ.РФ. Об этом изданию сообщили источники, близкие к правительству.

Цель реформа - формирование единых механизмов управления институтами. Реорганизаторы планируют добиться исключения пересечения функций институтов развития с государственными структурами или коммерческими компаниями.

А также увязать цели институтов с целями национального развития России. один из источников РБК

Речь идёт о таких институтах как корпорация "МСП", Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд "Сколково", а также "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

Ранее РБК сообщил о возможном уходе Чубайса с поста главы "Роснано". Собеседники журналистов отмечают, что Чубайс получил предложение "заняться Арктикой". В самой корпорации заявили, что хоть главе и нравится Арктика, но "полярником он себя не видит". Подчёркивается, что решение о его отставке может принять лишь президент.

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