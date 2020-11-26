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Мишустин поручил министрам в случае ЧС вылетать на место происшествия

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Глава правительства объявил об этом на заседании кабмина РФ.

Михаил Мишустин поручил министрам в случае ЧС вылетать на место происшествия. Об этом глава кабинета министров рассказал на правительственном совещании. По мнению чиновника, руководители профильных ведомств должны находиться на местах, чтобы оперативно помогать нуждающимся в этом людям.

Еще хотел бы сказать всем коллегам на будущее: прошу всех членов правительства в случае возникновения чрезвычайной ситуации вылетать на место, подключаться к решению проблем и оперативно помогать людям

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник по видеоконференции заслушал речь главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, который сейчас находится во Владивостоке. Чиновник рассказал о ликвидации последствия аномального снежного циклона, обрушившегося на Приморье. Мишустин попросил коллегу держать ситуацию под личным контролем и докладывать о профильному вице-премьеру о том, какая помощь требуется со стороны государства.

Мишустин: создание теневых схем с криптовалютами должно быть затруднено.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, чрезвычайная ситуация
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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