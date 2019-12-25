Кабмин утвердил правила выплаты пособий беременным и родителям-одиночкам

Прием заявлений начнется 1 июля.

Правительство России утвердило правила выплаты пособий беременным и родителям-одиночкам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Прием заявлений на пособия беременным и родителям-одиночкам начнется 1 июля.

Размер пособий составит около 6350 рублей для беременных, вставших на учет на ранних сроках, и 5650 рублей для неполных семей с детьми в возрасте от восьми до семнадцати лет. Оформить выплаты можно через портал государственных услуг, либо в территориальных отделениях ПФР.

Как мы сообщали ранее, правительство России выделило на эти цели более 46 миллиардов рублей.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что разовые выплаты родителям дошкольников для подготовки их детей к учебному процессу следует выделять даже на детей шести лет, которых не собираются отправлять в первый класс в текущем году.

Ранее мы сообщали что кабмин выделит еще более 55 миллиардом рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет.

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