Путин ответил на вопрос о разовых выплатах на подготовку детей к школе

Президент России Владимир Путин заявил, что разовые выплаты родителям дошкольников для подготовки их детей к учебному процессу следует выделять даже на детей шести лет, которых не собираются отправлять в первый класс в текущем году. Об этом он сказал в ходе прямой линии.
Я считаю и уверен, что меня в правительстве услышат, что нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут.
Владимир Путин, президент РФ
Глава государства дал совет родителям, которые получат данные средства, использовать их по назначению заранее, даже если они не собираются отправить ребенка в школу в этом году.
Ранее Путин прокомментировал рост цен на продукты.
Видео: прямая линия с Владимиров Путиным
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все