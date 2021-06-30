Путин ответил на вопрос о разовых выплатах на подготовку детей к школе

Он посоветовал потратить деньги на подготовку ребенка в школу, даже если он в нее не пойдет в этом году.

Президент России Владимир Путин заявил, что разовые выплаты родителям дошкольников для подготовки их детей к учебному процессу следует выделять даже на детей шести лет, которых не собираются отправлять в первый класс в текущем году. Об этом он сказал в ходе прямой линии.

Я считаю и уверен, что меня в правительстве услышат, что нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства дал совет родителям, которые получат данные средства, использовать их по назначению заранее, даже если они не собираются отправить ребенка в школу в этом году.

Ранее Путин прокомментировал рост цен на продукты.

Видео: прямая линия с Владимиров Путиным