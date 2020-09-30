Кабмин Украины согласовал с ЕС получение нового финансирования на €60 млн

Денис Шмыгаль рассказал, куда Киев направит полученные от евросоюза деньги.

Кабинет министров Украины согласовал с Евросоюзом получение нового финансирования на 60 миллионов евро. Данные средства пойдут на развитие климатических проектов, а также на развитие регионов и гражданского общества.

Кабмин совместно с ЕС подготовил три совместных соглашения для поддержки малого и среднего бизнеса в контексте его экологизации, а также для поддержки регионов Украины и развития гражданского общества Денис Шмыгаль, глава правительства Украины

Чиновник уточнил, что 10 млн евро будут направлены на реализацию программы "Климатического пакета для стабильной экономики", еще 20 млн - на механизм гражданского общества, остальные деньги - на развитие регионов. В частности, средства необходимы в рамках устранения негативных последствий из-за пандемии коронавируса.

Премьер Украины поручил отстранить всех ответственных за организацию учебных полетов Ан-26.

Видео: Youtube/КабМін