Премьер Украины поручил отстранить всех ответственных за организацию учебных полетов Ан-26

Денис Шмыгель рассказал, что отчет по трагедии будет готов 25 октября.

Премьер-министр Украины поручил отстранить всех ответственных за организацию учебных полетов военно-транспортного самолета Ан-26. Об этом Денис Шмыгаль рассказал на внеочередном заседании кабинета министров, посвященной расследованию трагедии, произошедшей в городе Чугуев Харьковской области.

Поручить государственной комиссии до 25 октября предоставить отчет о причинах авиакатастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области 25 сентября Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Чиновник также поручил главе Минобороны Андрею Тарану провести объективное расследование по причинам катастрофы, которая унесла жизни 26 человек. В рамках исполнения приказов президента Владимира Зеленского, с 26 сентября на территории страны запрещены полеты на самолетах Ан-26, а также их аналогах.

Причины произошедшего с самолетом в Харьковской области неизвестны. Государственное бюро по расследованиям изучает четыре версии, по которым могла произойти авиакатастрофа. Глава Минобороны Украины отметил, что расследование значительно продвинется после того, как специалисты расшифруют "черные ящики". СБУ заявили, что упавшим Ан-26 управлял опытный пилот. В Харьковской области перестали вести поиски пропавших после крушения самолета. Сейчас в живых после крушения остался один человек из 27 пассажиров, находившихся в воздушном судне.

Видео: YT / 112 Украина