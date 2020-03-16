Кабмин РФ объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии

В Москве указали на нарушения Минска.

Как сообщил "Интерфакс", российский кабинет министров объяснил причину закрытия границы России с Белоруссией. В обращении указывается, что ограничения на въезд в РФ из Белоруссии вводятся из-за невыполнения рекомендаций ВОЗ по перекрытию государственных границ с целью недопуска коронавирусной инфекции из сторонних государств.

В России также считают, что заявление о недоумении белорусского руководства мерами борьбы с коронавирусом на территории РФ не способствуют согласованным действиям по противодействию болезни.

Ранее Россия объявила о закрытии границы с Белоруссией из-за коронавируса. Данная мера по борьбе с распространением инфекции принята на оперативном совещании правительства РФ. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, РФ делает ряд предупредительных шагов для того, чтобы распространение коронавирусной инфекции в стране не получило массовый характер.

Александр Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу. Президент Белоруссии считает, что в его стране наблюдается относительно спокойная обстановка. А вот Россия "вся полыхает" от распространения нового коронавируса. Политик добавил, что непонятно, кто от кого должен на самом деле закрываться.

Видео: Youtube/Телеканал ОНТ