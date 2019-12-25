К 65-летию метро в Петербурге запустили тематический поезд

Как анонсировалось ранее, в воскресенье, 15 ноября, в Петербурге запустили тематический состав "Эпохи метро". В вагонах состава, который будет курсировать по 3-й ("зеленой") линии петербургского метро, пассажиры смогут увидеть этапы развития подземки города по 2020 год.

История метро разделена на три части, каждую из которых можно рассмотреть в отдельном вагоне. На стенах в вагонах – архивные снимки и документы, кадры из знаковых фильмов и символов времени. В числе прочего, пассажиры смогут увидеть и те пригласительные билеты, по которым в подземку пускали в день ее открытия 15 ноября 1965 года.

Отметим, что 15 ноября петербургский метрополитен отмечает 65-летие. В честь праздника художник Илья Тихомиров выпустил "герб" подземки.

Фото: Петербургское метро / ВКонтакте