Петербургский художник представил "герб метро"

Художник и иллюстратор из Петербурга Илья Тихомиров посвятил свою новую работу 65-летию городского метрополитена. Изображение размещено в соцсетях автора.

Он иронически представил новое изображение как продолжение своей серии работ о районах Северной столицы. Метрополитен он назвал "Подземным районом" и поздравил его с юбилеем.

На "гербе района" показаны наземный уровень с домами и дорогами, а также подземный, где находятся станции и тоннели метро. Девизом "района" стали "Глубокие чувства".

Отметим, что метрополитен в Петербурге празднует юбилей именно 15 ноября. Ему исполнилось 65 лет. В честь праздника для петербуржцев подготовили мероприятия. Так, в метрополитене будет курсировать состав "Эпохи метро".

Фото: Piter.tv, Тихомиров / Telegram