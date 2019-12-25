Художник представил еще девять гербов и девизов районов Петербурга

Адмиралтейский район получил герб с криминальными атрибутами и девиз "Классика жанра".

Петербургский художник Илья Тихомиров, известный любопытными рисунками про Северную столицу, продолжает серию гербов и девизов районов Петербурга. Первую часть он представил месяц назад.

Так, Адмиралтейский район получил герб с криминальными атрибутами и девиз "Классика жанра".

Символом Калининского района стал лебедь, по всей видимости вырезанный из шины, а девиз гласит: "Лучше, чем кажется".

Девизом Центрального района стала фраза "Проходной двор", подобранная довольно метко, ведь именно по Центральному району любят прогуливаться туристы.

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Фото: vk.com/tikhomirou ; Pixabay