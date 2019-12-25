  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Художник представил еще девять гербов и девизов районов Петербурга
Сегодня, 14:30
250
smirenny

Художник представил еще девять гербов и девизов районов Петербурга

0 0

Адмиралтейский район получил герб с криминальными атрибутами и девиз "Классика жанра".

Петербургский художник Илья Тихомиров, известный любопытными рисунками про Северную столицу, продолжает серию гербов и девизов районов Петербурга. Первую часть он представил месяц назад. 

Так, Адмиралтейский район получил герб с криминальными атрибутами и девиз "Классика жанра".

 

 

 

Символом Калининского района стал лебедь, по всей видимости вырезанный из шины, а девиз гласит: "Лучше, чем кажется". 

Девизом Центрального района стала фраза "Проходной двор", подобранная довольно метко, ведь именно по Центральному району любят прогуливаться туристы. 

Ранее мы писали, что в Центре современного искусства имени Курёхина показали зарождение андеграундной культуры в Ленинграде.

Фото: vk.com/tikhomirou ; Pixabay

Теги: герб района, девиз, петербург, художник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии