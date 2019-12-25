В Центре современного искусства имени Курёхина показали зарождение андеграундной культуры в Ленинграде

Piter.tv зафиксировал, что там можно увидеть.

Первых зрителей новой выставки центр современного искусства имени Курёхина принял в минувший четверг, 22 октября. Экспозиция посвящена тому, как в Ленинграде – Петербурге развивалось мультимедиа искусство с 1985 по 2000 годы.

За экспериментами пионеров медиаарта в России (фильмы, коллажи и инсталляции) можно наблюдать до 22 ноября. Собраны работы от объединений и течений, которые экспериментировали с новыми направлениями в искусстве. К этим объединениям можно отнести "независимое" и "параллельное" кино, некрореализм, "Новые Художники" и "Новые Композиторы", "Пиратское Телевидение", театр "АХЕ" и многие другие группировки.

Инициатором выставки выступила художница Ольга Таблеруц, которая много экспериментировала с компьютерными технологиями. Куратор выставки Виктория Илюшкина отметила её уникальность.

Возникла идея показать, как в 90-е годы художники начали осваивать компьютер. Работы представленные на выставке, никогда не собирались воедино – отметила она.

Художник Константин Митенёв, чьи работы представлены на выставке, отметил, что сбор материала за большой промежуток времени, является большим трудом.

Фото, текст – Анастасия Князева