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Петербургский метрополитен празднует юбилей
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Петербургский метрополитен празднует юбилей

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В честь праздника для жителей города подготовили мероприятия.

В воскресенье,15 ноября, стало известно о том, что в Петербурге метрополитен празднует юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки. 

15 ноября 1955 года ленинградцы впервые спустились в подземные дворцы: каждый мечтал одним из первых проехать вдоль всей линии.

пресс-служба метрополитена.

Отмечается, что за 65 лет Ленинградское метро превратилась в главную транспортную сеть города. В честь праздника для петербуржцев подготовили мероприятия. Так, в метрополитене сегодня будет курсировать состав "Эпохи метро". 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге продлили до 15 января ограничения из-за пандемии коронавируса.

Фото:Piter.TV

Теги: меро, метро спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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