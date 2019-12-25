Петербургский метрополитен празднует юбилей

В честь праздника для жителей города подготовили мероприятия.

В воскресенье,15 ноября, стало известно о том, что в Петербурге метрополитен празднует юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

15 ноября 1955 года ленинградцы впервые спустились в подземные дворцы: каждый мечтал одним из первых проехать вдоль всей линии. пресс-служба метрополитена.

Отмечается, что за 65 лет Ленинградское метро превратилась в главную транспортную сеть города. В честь праздника для петербуржцев подготовили мероприятия. Так, в метрополитене сегодня будет курсировать состав "Эпохи метро".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге продлили до 15 января ограничения из-за пандемии коронавируса.

Фото:Piter.TV