Петербургский метрополитен празднует юбилей

В воскресенье,15 ноября, стало известно о том, что в Петербурге метрополитен празднует юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.
15 ноября 1955 года ленинградцы впервые спустились в подземные дворцы: каждый мечтал одним из первых проехать вдоль всей линии.
пресс-служба метрополитена.
Отмечается, что за 65 лет Ленинградское метро превратилась в главную транспортную сеть города. В честь праздника для петербуржцев подготовили мероприятия. Так, в метрополитене сегодня будет курсировать состав "Эпохи метро".
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге продлили до 15 января ограничения из-за пандемии коронавируса.
Фото:Piter.TV
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