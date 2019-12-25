В Петербурге продлили до 15 января ограничения из-за пандемии коронавируса

С 14 ноября запрещено проводить мероприятия, на которые придут более 50 человек.

В воскресенье, 15 ноября, стало известно о том, что в Петербурге продлены ограничения из-за пандемии коронавируса. Губернатор Петербурга поставил подпись на документе о внесении изменений в постановление городского правительства от 13.03.2020 года.

В частности, в Петербурге с 14 ноября запрещено проводить мероприятия, где будет более 50 человек. Кроме того, горожанам запрещено посещать кружки и студии. Более того, в понедельник 16 ноября в Северной столице вводятся дополнительные требования к допуску посетителей в театры, кино и на концерты.

Также работающих петербуржцев, которые старше 65 лет, в обязательном порядке отправят на "удаленку".

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Фото:pixabay