В Невском районе проведут конкурс волонтеров "Добрых дел мастер"

В конкурсе смогут принять участие волонтеры района в возрасте от 14 до 30 лет.

В воскресенье, 15 ноября, стало известно о том, что в Петербурге проведут конкурс волонтеров "Добрых дел мастер". Проект проводится на базе образовательных и некоммерческих организаций.

Конкурс проводят в Невском районе в рамках в рамках проекта "Социальная активность". Цель мероприятия — привлечение горожан к добровольческой деятельности.

В конкурсе смогут принять участие волонтеры района в возрасте от 14 до 30 лет.

Ранее мы сообщали о том, что всеобщее тестирование петербуржцев на COVID-19 оценили в 24 млрд рублей.

Фото:официальный сайт акции "Мы вместе"