В Северной столице растет число заболеваний коронавирусом. Эксперты поделились мнением о возможном решении сложившейся проблемы.

Всеобщее тестирование петербуржцев на COVID-19 оценили в 24 млрд рублей. Об этом порталу "Невские новости" доктор экономических наук и профессор кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Мария Конягина.

Эксперт подсчитала, что исходя из числа жителей Петербурга (5 млн человек) и стоимости теста в 1,7 тысячи рублей, общая стоимость одного тестирования выходит в 8 млрд рублей. Умножить однократное тестирование даже на три раза – получается 24 млрд рублей. В случае даже части положительного тестирования не прописана стратегия дальнейшего реагирования на результаты, отметила Конягина.

Экономист оценила, что текущие ограничения по коронавирусу можно оценить как работу на сохранение условий предоставления медицинской помощи тем, кто "активно" заболел. При этом необходима четкая стратегия, что делать с "положительными" результатами при полном тестировании на коронавирус, напомнила эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург приближается к двухтысячному "приросту" коронавирусных больных за сутки. За сутки в России зафиксировали 22 702 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа на Петербург пришлось 1852 заболевших, а на Ленобласть – 192.

Фото: Piter.tv